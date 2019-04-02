İzol'dan seçim değerlendirmesi

Yerel seçimler dolasıyla gittiği Şanlıurfa'dan Diyarbakır'a geçen bölgenin önemli genç kanaat önderlerinden Ramazan İzol, seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Seçimlerde 'Ak Parti oy mu kaybediyor' sorusuna yanıt veren İzol, "AK Parti'ye gönül vermiş, Cumhurbaşkanımıza gönül vermiş davaya bütün samimiyeti ile inanmış milletimize, kardeşlerimize, büyüklerimize, bu son seçimdeki bazı büyükşehirlerin kaybetmesiyle birlikte acaba AK Parti yeniliyor mu, düşüyor mu? Yine bir sesler bir korku, bir endişe gibi bir durum ortaya çıktı. Naçizane Güneydoğunun genç kanaat önderlerinden birisi olarak büyüklerime kardeşlerime şunu ifade etmek istiyorum: Hayır AK Parti bitmiyor, AK Parti koca bir okyanustur, okyanusun dalgalanmasında da çöpler dışarıya atılır. Bu bir dalgalanmadır. Çöpleri dışarı atan bu dalgalanmayla okyanus asla kurumaz ve küçülmez" dedi.

"Aktif siyasete girebilirim"

Bugüne kadar parti büyüklerinin tüm ısrarlarına rağmen aktif siyasete girmediğini belirten İzol, bundan sonra aktif siyasete girebileceğini söyledi. İzol, "Ancak bu saatten sonra bende kollarımı sıvayacağım. Daha aktif bir şekilde genç kardeşlerimiz ve büyüklerimiz ile şevkle iştahla davanın ehemmiyetini bilerek aziz vatanımızı sadece devletimizi ve vatanımızı değil, bize el açmış, bize kucak açmış, bize el uzatmış, tüm diğer ülkeleri de kucaklamak için biz partimize, Cumhurbaşkanımıza sahip çıkacağız. Milletimizin, devletimizin, vatanımızın bekasını gözeterek hizmete daha aktif devam edeceğiz. Metal yorgunluğu yüzünden partimizi olumsuz etkileyenler, kendi kesesinin derdine düşenler, şevki azmi ve inancı olmayanlar, davanın ehemmiyetini anlamayanlar çekilin biz geliyoruz. Taze bir kan, aktif dava şuuruna sahip bir gençlik, güçlü bir oluşum ile yola devam edeceğiz. Allahın izniyle dün olduğu gibi bugün de yarın da reisimize ve reisimizin gönül verdiği büyüttüğü onun bir evladı haline geldiği, milletimizin kaderiyle kaderi bir olan AK Partiye destek çıkıyoruz “diye konuştu.