Jandarma ekipleri yaşlıların yardımına koştu

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeni ile Türkiye'de 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sokağa çıkmaları yasaklandı. Sokağa çıkamayan yaşlıların imdadına jandarma ekipleri koştu. Hani İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı köylerde vatandaşlara gıda kolisi dağıttı.

İhtiyaçları giderilen vatandaşlar, jandarma ekiplerine teşekkür etti.