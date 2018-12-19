Jandarmadan kaçakçılık operasyonu: 7 gözaltı

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Ergani ilçesinde ikamet eden 7 şüpheli şahsın elinde bulundurdukları tarihi eser ve gümrük kaçağı platiniumu satmak için alıcı aradıkları yönünde bilgi elde edilmesinin üzerine operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Bu kapsamda, Cumhuriyet Başsavcılığından alınan kararlar doğrultusunda 18 Aralık 2018 Salı günü Diyarbakır ili Ergani ilçesinde icra edilen operasyonda; bahse konu şüpheli şahıslar tarihi eserleri satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalanmıştır. Şahısların üzerilerinde ve ikamet ettikleri adreslerde yapılan adli aramalarda; 1 adet külçe halinde üzerinde “BANK OF IRAQ PLATİNİUM” yazılı metal, Roma dönemine ait 7 adet bilezik, 1 adet yüzük, 10 adet tarihi nitelikte obje olmak üzere toplam 18 parça tarihi eser, 1 adet 7.62 milimetre çapında piyade tüfeği, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet piyade tüfeğine ait şarjör, 19 adet 7.62 milimetre çapında fişek, 200 adet 9 milimetre çapında fişek ele geçirilmiştir” denildi.

Açıklamada olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmesi ve alınan talimat uyarınca, ele geçirilen tarihi eser ve silahların muhafaza altına alındığı ve olayla iltisaklı 7 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.