İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarmadan Leylek yavrularına şefkat eli

Diyarbakır’ın Lice ilçesi Üçdamlar Mahallesinde elektrik tellerindeki akıma kapılması sonucu anneleri telef olan iki yavru leyleğe jandarma ekipleri sahip çıktı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesi Üçdamlar Mahallesinde elektrik tellerindeki akıma kapılması sonucu anneleri telef olan iki yavru leyleğe jandarma ekipleri sahip çıktı.


Edinilen bilgilere göre, Lice İlçe Jandarma Komutanlığı Üçdamlar Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk alanı Üçdamlar Mahallesinde elektrik tellerindeki akıma kapılması sonucu anneleri telef olan iki leylek yavrusu, Jandarma ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.