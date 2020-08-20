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Japonya Büyükelcisi Akıo Mıyajıma'dan Vali Karaloğlu'na ziyaret

Diyarbakır’a çeşitli temaslarda bulunmak üzere gelen Japonya Büyükelçisi Akıo Mıyajıma ve beraberindeki heyet, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu’nu ziyaret etti.

Diyarbakır'a çeşitli temaslarda bulunmak üzere gelen Japonya Büyükelçisi Akıo Mıyajıma ve beraberindeki heyet, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nu ziyaret etti.


Japonya Büyükelçisi Akıo Mıyajıma ve beraberindeki heyet, Diyarbakır'a geldi. Heyetin ilk ziyareti ise kentte Diyarbakır Valiliği oldu. Vali Münir Karaloğlu tarafından karşılanan Japonya Büyükelçisi Akıo Mıyajıma ve beraberindeki heyet, hatıra defterini imzaladıktan sonra Vali Karaloğlu ile birlikte makama geçti.


Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantının ardından Japonya Büyükelçisi Akıo Mıyajıma ve beraberindeki heyetin kentte ziyaretler gerçekleştireceği öğrenildi.

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