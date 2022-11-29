İhlas Haber Ajansı

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JASAT ekipleri, hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan şahsı yakaladı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan çalışmalarda hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 1 yıldır aranan şahıs yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.


JASAT ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlarda, yapılan titiz çalışmalar sonucunda; ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması' suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 1 yıldır aranmakta olan R.E. isimli şüpheli, Kayapınar ilçesinde icra edilen operasyon sonucunda yakalandı. R.E. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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