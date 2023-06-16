İhlas Haber Ajansı

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JASAT ekipleri tarafından aranan zanlı tutuklandı

Diyarbakır’da İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, düzenlenen operasyon sonucu yakalandı.

Diyarbakır'da İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, düzenlenen operasyon sonucu yakalandı.


Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, JASAT tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlar devam ediyor. Ekipler tarafından düzenlenen operasyon çerçevesinde 'kasten öldürme' suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.G. isimli şüpheli, icra edilen operasyon sonucunda yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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