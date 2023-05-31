Judo Anadolu Yıldızları Ligi seçmeleri tamamlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen, Diyarbakır Judo İl Temsilciliği'nin organize Judo Anadolu Yıldızları Ligi grup müsabakaları tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Diyarbakır Judo İl Temsilciliği'nin organize ettiği Judo Anadolu Yıldızları Ligi grup müsabakaları, Şehitlik Köşkler Çok Amaçlı Spor Salonunda yapıldı. Diyarbakır il seçmelerine 9 kulüpten 80 sporcunun katılım sağladı. Sporcular, ilk 6‘ya girmek için rakipleriyle kıyasıya mücadele etti.

Anadolu Yıldızları Ligi grup müsabakalarına il ve ilçelerden 9 kulüpten 80 sporcunun katılım sağladığını belirten Diyarbakır Judo İl Temsilcisi Osman Gökçül, seçmelerde ilk birinci olan 6 kız ve 6 erkek olmak üzere 6-8 Haziran'da Siirt'te yapılacak olan grup müsabakalarına katılıp Diyarbakır'ı ve kulüplerini temsil edeceğini söyledi.

Geçen yıl Diyarbakır olarak judo da büyük çıkış yakalayıp Anadolu Yıldızları Ligi Türkiye Judo Şampiyonasında Türkiye Şampiyonluğunu şehre kazandırmanın gururunu birlikte yaşadıklarını ifade eden Gökçül, “Bu yıl da hedefimiz Türkiye Şampiyonluğunu ilimize getirmektir. Hızımızı kesmeden aynı ciddiyetle çalışmalarımıza da ara vermeden devam edeceğiz. Bizler her türlü desteği veren ve judonun ilimizde gelişmesi için her türlü fedakârlıktan kaçınmayan Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nuammer Uslu'ya ve şube müdürlerimize teşekkür ediyoruz” dedi.