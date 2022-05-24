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Judoda Türkiye şampiyonu Diyarbakır'dan

Çorum’da yapılan Okullararası Judo Türkiye Şampiyonası’nda Diyarbakırlı Veysel Koyun, altın madalya elde etti.

Çorum'da yapılan Okullararası Judo Türkiye Şampiyonası'nda Diyarbakırlı Veysel Koyun, altın madalya elde etti.


Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen Okul Sporları Türkiye Judo Şampiyonası 21-22 Mayıs tarihleri arasında Çorum‘da yapıldı. Diyarbakır Şehit Öğretmen Nuriye AK Ortaokulu öğrencisi Veysel Koyun, 26 kiloda tüm rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonu oldu.


Judo Federasyonu Diyarbakır İl Temsilcisi Osman Gökcül, genç sporculara yönelik yaptıkları çalışmaların karşılığını aldıklarını söyledi. Gökcül, Çorum'da başarılı olan sporcularını yürekten kutladıklarını kaydetti.


Gökcül, kendilerine destek veren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür ettiğini belirtti.

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