Kaçak hafriyat dökümünün önüne HYBS sistemiyle geçilecek

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, üst düzey teknolojinin kullanıldığı Hafriyat Yönetim Bilgi Sistemi'ni hayata geçirerek çevre kirliliğinin önüne geçecek.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, kent genelinde kötü görüntü oluşturarak çevreye zarar veren gelişi güzel dökülen hafriyat sorununu ortadan kaldırılması için Hafriyat Yönetim Bilgi Sistemi (HYBS) kurdu. 20 Büyükşehir Belediyesi'nde sistemi geliştirip uygulayan firma yetkilileri, 25 personele 2 gün süren eğitim verdi. Büyükşehir Belediyesi ve 4 ilçe merkez belediye personelinin yer aldığı eğitim programı sonunda kentte tüm hafriyat işlemleri tek bir otomasyon yazılımı üzerinden yürütülecek. Çevre Bakanlığı yönetmeliklerine uygun olarak hafriyat işlemlerinin düzenlenmesini sağlayacak olan sistem kapsamında hafriyat taşıyacak olan araçlar büyükşehir belediyesi'ne başvuru yapacak. Başvuru sonucu taşıma belgesi alan araçlara, HYBS kapsamında GPS uydu takip cihazları ve damper sensörleri takılacak.

Sistem sayesinde kentte istenmeyen yerlere kaçak hafriyat dökümleri önlenecek, hafriyat araçlarının belirlenen güzergah dışında taşıma yapmaları bu yolla engellenecek.