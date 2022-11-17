“Kaçak tüketimle mücadele çalışmamız engelleniyor”

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bulunan Fabrika Mahallesindeki elektrik kesintisiyle ilgili açıklama yapan Dicle Elektrik, kaçak tüketimi önlemek için yapılan çalışmaların bazı gruplar tarafından engellendiğini bildirdi.

Dicle Elektrik Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesine bağlı Fabrika Mahallesinde yaşanan elektrik kesintisiyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada Fabrika Mahallesinde eskimiş ve ömrünü doldurmuş şebekenin yenilenme ihtiyacının yanı sıra kaçak elektrik kullanım oranının çok yüksek olduğuna dikkat çekilerek, yatırım çalışmalarının ve kaçağa karşı alınmak istenen tedbirlerin bazı gruplar tarafından engellendiği belirtildi. Mahallede kaçak elektrikle mücadele çerçevesinde mevzuatın verdiği yetkiye dayanarak, Direk Üstü Sayaç Otomasyon Panosu (DÜSOP) uygulamasına gidildiği belirtilen açıklamada, “Fabrika Mahallesinde eskimiş ve ömrünü doldurmuş elektrik şebekesinin yenilenme ihtiyacı var. Ayrıca bu mahallede kaçak tüketim oranı yüzde 95'i buluyor. Aldığımız tedbirlerden biri de dışarıdan müdahaleyi önlemek amacıyla sayaçları dışarıya almak. Uygulamayı mahallenin büyük bölümünde hayata geçirdik. Ekiplerimiz kalan 120 abone için çalışma yapıyor” denildi.

“Kaçak tüketim yüzde 40'dan fazla ise sayaçlar dışarı alınabilir”

Şirket açıklamasında DÜSOP uygulamasının yasal dayanağına da dikkat çekilerek şunlar kaydedildi:

“Mevzuat kaçak kullanımın yüzde 40'ın üzerinde olduğu yerlerde dağıtım şirketlerine sayaçları yapı dışına çıkarma yetkisi veriyor. Bu uygulama keyfi değil, tamamen kaçak tüketimi önlemeye ve kaçak kullanmayan abonelerin kesintisiz enerji alma hakkını korumaya yöneliktir. Uygulama alanlarında isteyen abonelere sayaçlarını internet üzerinden takip edebilmeleri için şifre de veriyoruz. Şebekeleri yenilediğimiz bir çok yerde sıra, sayaçların meskenlerin dışına alınmasına gelince bazı kesimlerce engellemeler başlıyor. Ancak kaçakla mücadelede son derece kararlı olduğumuzun net bir şekilde bilinmesini istiyoruz”.