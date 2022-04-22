Kaçak yollarla girmek istediler suç üstü yakalandılar

Valilikten yapılan açıklamaya göre, “Ülkeye yasadışı yollarla giriş yaparak haklarında adli ve idari yönden işlem yapılan 8 düzensiz göçmen, Malatya Geri Gönderme Merkezine sevk edilerek sınır dışı edilmişlerdir. Organizatör A.D. hakkında 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu gereğince idari para cezası uygulanmış, çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir” denildi.