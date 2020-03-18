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Kadayıfçı Sıtkı usta, imalathane ve işletmeleri dezenfekte etti

Kadayıfçı Sıtkı Usta, imalathane ve işletmelerinde dezenfekte çalışması başlattı.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alarak salgına dönüşen korona virüse karşı tedbirler alınmaya devam ediyor. Konu ile ilgili konuşan Kadayıfçı Sıtkı Usta işletmecisi Mehmet Altunbay, işletme ve imalathanelerinde hijyen tedbiri aldıklarını söyledi. Korona virüs salgınının yayılmasını önlemek ve insanları salgından korumak için çalışma gerçekleştirdiklerini aktaran Altunbay, “Şubelerimizde dezenfekte çalışması gerçekleştirdik. Normal şartlar altında belirli aralıklarla gerçekleştirdiğimiz hijyen çalışmamızı, korona virüs salgını nedeni ile sıklaştırmaya başladık. Bu nedenle imalathane ve işletmelerimizde dezenfekte çalışması gerçekleştirdik. Vatandaşlarımıza daha kaliteli, temiz ve güzel hizmet vermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

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