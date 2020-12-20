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Kadayıfçı Sıtkı Usta'dan evlere paket hizmeti

Yarım asrı aşkın bir süredir hizmet veren Kadayıfçı Sıtkı Usta, yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle paket servisiyle ürünleri müşterilerin evlerine ulaştıracak.


Ankara ve Diyarbakır'da yıllardır tatlı sektöründe hizmet veren Kadayıfçı Sıtkı Usta, evlere paket servis hizmetine devam ediyor. Tamamen steril bir ortamda hazırlanan paketler, vatandaşların evlerine ve iş yerlerine ulaştırılıyor. Kadayıfçı Sıtkı Usta işletmecisi Sıtkı Altunbay, dünyayı etkisi altına alan bulaşıcı korona virüs dolayısıyla, kısıtlamaların bulunduğu günlerde ev ve iş yerlerine paket servisi yaptıklarını söyledi. Altunbay, "Yılbaşı öncesi 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bu nedenle, Ankara ve Diyarbakır'daki bütün şubelerimizde alo paket hizmetimizle, lezzeti hanelere taşıyoruz. Tatlılarımızı, vatandaşlarımızın evlerine ulaştırıyoruz. Vatandaşlarımız evlerinden çıkmadan ve herhangi bir riskle karşılaşmadan, ürünlerimizin keyfini çıkarıyor" dedi.

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