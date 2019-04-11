Kadayıfçıoğlu: "Bölgenin Diyarbakırspor'a ihtiyacı var"

Diyarbakırspor'un eski başkanlarından iş adamı Bilal Kadayıfçıoğlu, amatör ligde yeniden ayağa kalkan kulübü elde ettiği şampiyonluktan dolayı tebrik ederek, "Bölgenin ortak değeri olan ve mazisinde büyük başarılar bulunan Diyarbakırspor efsanesinin dönüşü anlamlıdır. Geçmişte destek vermiş bir aile olarak üzerimize düşeni yine yaparız" dedi.

Süper Amatör Futbol Ligi'ne yükselmek için gün sayan ve profesyonel liglere veda ettiği 2013 yılından sonra yeniden ayağa kalkan Diyarbakırspor'a eski başkanı ve iş adamı Bilal Kadayıfçıoğlu'ndan destek geldi. Diyarbakırspor'un bölgenin spordaki en büyük ortak paydası ve tüm kesimleri bir arada tutan çimento görevini gördüğünü belirten Kadayıfçıoğlu, "Diyarbakırspor'un yıllar sonra ayağa kalkması küllerinden doğması mutluluk vericidir. Her Diyarbakırlının hatta bölge halkının ortak paydası olan efsane kulübümüz inşallah adım adım hak ettiği yere gelecektir. Süper Amatöre yükselmesinde emeği bulunan herkesi tebrik ediyorum. Geçmişte Diyarbakırspor'a maddi ve manevi destek vermiş bir aile olarak bundan sonraki süreçte de üzerimize ne düşerse yapmaya hazırız" diye konuştu. Diyarbakırspor'dan ayrılma sürecini de değerlendiren Kadayıfçıoğu, sözlerine şöyle devam etti:

"Görevi kendi arzumla bıraktım. Geçen sezon final oynadık emek verdik ama maalesef şampiyon olamadık. Bu sezonun ilk yarısı sona erdikten sonra işlerimin yoğunluğu ve sağlık sorunlarımdan dolayı görevi bıraktım. Bizden sonra yeni yönetici arkadaşlar göreve geldi onlara başarı diledik. Yöneticilik gönül işidir ve fedakarlık gerektiriyor. Biz de en iyi şekilde yapmaya çalıştık ve bırakmamız gerektiğini düşündüğümüz zaman faydalı olamayacağımıza inandığımız için ayrıldık.”