Kadın doğum uzmanından uyku ilacı kullanan gebelere uyarı

Diyarbakır'da özel bir hastanede görevli Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, uyarılarda bulunarak gündelik yaşam biçimi değişikliklerine işaret etti.

Gebelerde ilk 3 ay başta olmak üzere uykusuzluk problemleri baş kaldırınca anne adayları uyku ilaçlarına yöneliyor. Gebeliğe zarar gelebileceği uyarısında bulunan Diyarbakır'da özel bir hastanede görevli Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, gündelik yaşam biçiminin düzeltilmesi ve beslenme düzenine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Gebelik ve hamilelikte uykusuzluk problemlerini, gebeliğin ilk 3 ayında daha çok gördüklerini belirten Dr. Çoksüer, "Bunun sebebi gebelik döneminde progesteron hormonundaki değişikliklerine bağlı olarak hastalarımız uykusuzluk problemleriyle karşı karşıya kalabiliyor. Özellikle uyku problemlerinde hamile hastalarımız kesinlikle uyku ilacı kullanmamaları gerekiyor. Bazen görüyoruz farmakoloji ilaçlarla bunu düzene koymaya çalışıyorlar. Bunun yerine yaşam biçimi değişikliklerine dikkat etmek lazım, daha önce uyku uyudukları yataklarında uyumaları gerekiyor, sürekli yattığınız yeri değiştirdiğinizde adaptasyon süreci yaşadığınız için uyku problemleriyle karşılaşabilirsiniz" dedi.

"Odamızda telefon, tablet, televizyon gibi uykuyu uyaracak şeylerden uzak durmalıyız"

Beslenme biçimlerine dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Dr. Çoksüer, "Bulantı, mide yanması ve sık idrara çıkma neden olabilecek gıdalara dikkat etmek lazım. Meditasyon ve yoga yapmak önemli. Düzenli egzersiz zihinsel arınmaya neden olur. Mümkün olduğu kadar aynı saatte uyumalarını öneriyoruz. Çünkü uyku değişikliği zamanlaması da önemli. Daha önce erken uyuyup daha sonra geç saatlerde uyunduğu zaman uyku düzeni bozularak uykusuzluk yaşayabilirsiniz. Odamızda telefon, tablet, televizyon gibi uykuyu uyaracak şeylerden uzak durmalıyız. Gündelik hayatta sürekli televizyon ve telefonlarla uğraşarak geçiriyoruz, bunlarda uykusuzluğa neden olabilmekte" ifadelerine yer verdi.