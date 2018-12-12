Kadın futbolcularda işler yolunda değil

Ligi Takımlarından Amed Sportif Faaliyetlerde işler yolunda gitmiyor.

Geçen Pazar günü Diyarbakır'da oynana maçta Konak Belediyespor'a 2-0'lık sonuçla mağlup olan yeşil kırmızılı beyazlı takımda, kötü gidiş devam ediyor. Ligde oynadığı 6 lig maçından biri hükmen olmak üzere 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi alan Diyarbakır temsilcisi, 7 puanla ligin 7'nci sırasında yer alıyor. Lige deplasmanda oynadığı ve 0-0 berabere kaldığı KDZ Ereğli Belediyespor maçıyla başlayan Amed Sportif Faaliyetler, ikinci lig maçında İstanbul temsilci Kireçburnu'nu 3-1'lik sonuçla dize getirdi. Bu maçtan sonra oynadığı hiçbir maçı kazanamayan yeşil kırmızılı beyazlı takım, 4. hafta maçını hükmen kazandı. Trabzon İdmanocağı'nın Diyarbakır'a gelmemesi nedeniyle karşılaşmayı 3-0 hükmen kazanan Amed Sportif Faaliyetler, İstanbul Ataşehir Belediyespor'a 3-0'lık sonuçla teslim oldu. En farklı yenilgisini Hakkari Gücüspor'a deplasmanda 6-1 yenilerek alan Amed Sportif Faaliyetler, geçen hafta da sahasında Konak Belediyespor'a 2-0'lık sonuçla teslim oldu.

Bu haftaki rakip Beşiktaş

Bu hafta sonu, lig lideri ve şampiyonluğun en büyük adayı olan Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak olan Amed Sportif Faaliyetler, zorlu maçın hazırlıklarını kendi tesislerinde moralsiz bir şekilde sürdürüyor. İki futbolcunun sakat olduğu takımda, çalışmalar Cuma günü tamamlanacak. Yeşil kırmızılı beyazlı takım, 16 Aralık Pazar günü Beşiktaş ile deplasmanda yapacağı maç için İstanbul'a cumartesi günü gidecek. Beşiktaş'ın 14 puanla lider olduğu grupta, ikincilik koltuğunda İzmir Konak Belediyespor bulunuyor. 13 puanlı Konak Belediyespor'u, 12 puanlı Ataşehir Belediyespor takip ediyor. Puanların bir birine yakın olduğu ligde, KDZ Ereğli Belediyespor 11 puanla dördüncü ve 10 puanlı ALG Spor ise beşincilik koltuğunda yer alıyor. 7 puanlı Hakkari Gücüspor 6 ve Amed Sportif Faaliyetler 7'nci sırada yer aldığı ligde 6 puanlı iki takım bulunuyor. Bu takımlardan Kireçburnu 8'nci ve Fatih Vatanspor 9'ncu sırada bulunuyor. Oynadığı 6 maçtan hiç puan alamayan ve Diyarbakır'daki maça gelmeyen Trabzon İdmanocağı da -3 puanla ligin son sırasında yer alıyor.