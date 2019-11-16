Kadın öğretmenlerden, HDP önünde evlat nöbeti tutan annelere destek

Diyarbakır Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan kadın okul müdürü ve öğretmenler, anneleri ziyaret ederek acılarını paylaşıp destek verdi.

HDP İl Başkanlığı binası önünde 75 gündür oturma eyleminde olan ailelerin evlat nöbeti devam ederken, ailelere bir destek de Diyarbakır'da görev yapan okul müdürleri ve öğretmenlerden geldi. Ailelere çiçek vererek tek tek görüşen öğretmenler, ailelerin yanlarında olduklarını belirtti.

"Bu çocuklar yaşları itibariyle şuan okulda eğitim görmeleri gerekiyordu"

Öğretmenlerden Şirine Eronat, birer öğretmen ve anne olarak burada olduklarını belirterek, "Annelerimizi televizyondan gördüğümüzde hepimizin içi sızlıyor. Onların yanında olduğumuzu, desteğimizin kendileriyle olduğunu anlatmak için buradayız. Çocukların çoğu yaşları itibariyle kesinlikle şuan okulda eğitim gören, meslek sahibi olmak için adım atan bireyler olmaları gerekirken annelerimiz şuan çocuklarının nerede olduğunu bilmemektedir. Bu onları olduğu kadar bizi de çok üzmektedir. Olumlu sonuçlar alınması onları sevindireceği kadar bizi de sevindirecek. İnşallah tez zamanda güzel haberler alacağız" dedi.

"Eğitimci ve anne kimliğimizle buradayız"

Annelere destek vermek için gelen öğretmenlerden Meral Bozukalfa eğitimciler olarak annelere destek verdiklerini söyledi. Bozukalfa, "Eğitimci ve anne kimliğimizle kalben onların yanında olduğumuzu hissettirmek için öğretmen arkadaşlarımızla birlikte buraya geldik. Ellerini öptüğümüzde onların acılarını yüreğimizde hissettik. 75 değil, 175 gün de geçse onlarla birlikte olduğumuzu dile getirdik" diye konuştu.

Berrin Aksu, isimli öğretmen ise "Hepsinin ayrı ve çok acıklı hikayesi var. Gerçekten evladından ayrı olmak bir anne için çok zor. Hepsinin acısını yüreğimizde taşıyoruz" şeklinde konuştu.

"Bir oğlum asker, bir oğlumu dağa kaçırdılar"

Ailelerden Salih Gökçe ise bir oğlunun asker bir oğlunun ise dağa kaçırıldığını söyledi. Öğretmenlerin ziyaretinden dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Gökçe, "Bu HDP'liler utanıyor mu? Onların çocuklarının eli kalem tutarken bizim çocuklarımızı dağa götürdüler. HDP'liler bizi ziyarete gelen bu annelerden utanmıyor mu? HDP binası önünden kalkmayacağım. Sonuna kadar eylemimi yapacağım" dedi.

"Allah belalarını versin"

Kadın öğretmenlerin ziyaretlerinin kendilerini güçlendirdiğini belirten acılı baba Yasin Kaya ise HDP ve PKK'ya lanet okudu. Kaya, kızının Ağrı Anadolu Lisesi'nde okurken kaçırıldığını belirterek, "2015 yılında benim kızım Ağrı Anadolu Lisesi'nde 2. sınıfta okurken HDP ve PKK tarafından kaçırılarak dağa kaçırdılar. Allah belalarını versin. Sizlere de anne ve öğretmen olarak çok teşekkür ederim" diye konuştu.