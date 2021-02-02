İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kadın taraftarın ölümü kenti yasa boğdu

Misli.

com 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'in yarın Hekimoğlu Trabzon ile yapacağı maç öncesinde takıma moral vermek üzere kulüp tesislerine giden taraftarlardan Çiğdem Yokuş'un trafik kazasında hayatını kaybetmesi kentte büyük üzüntü ile karşılandı.


İki çocuk annesi Yokuş'un içinde bulunduğu aracın kulüp tesislerindeki ziyaretin ardında stat caddesinde kaza geçirdiği, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç kadının tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği kaydedildi. Kazada yaralanan diğer taraftarların tedavilerine ise devam edildiği belirtildi. Çiğdem Yokuş'un kazada hayatını kaybetmesi Amedspor ve Diyarbakır'daki spor camiasında büyük üzüntüye neden oldu. Birçok kulüp ve spor adamı üzüntülerini içeren paylaşımlarda bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.