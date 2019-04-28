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Kadına şiddet ve çocuk istismarına tepki için sokakta sahne aldılar

Diyarbakır’da Bilinç Meva Sanat Atölyesi ve Çocuklar Üşümesin Gönüllüleri tarafından, kadına şiddet ve çocuk istismarına dikkat çekmek amacıyla sokakta tiyatro gösterisi sergilendi.

Diyarbakır'da Bilinç Meva Sanat Atölyesi ve Çocuklar Üşümesin Gönüllüleri tarafından, kadına şiddet ve çocuk istismarına dikkat çekmek amacıyla sokakta tiyatro gösterisi sergilendi.


Son günlerde artan kadına şiddet ve çocuk istismarı olaylarına tepki için Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Ofis semtinde bulunan Sanat sokağında bir araya gelen Bilinç Meva Sanat Atölyesi ve Çocuklar Üşümesin Gönüllüleri tarafından, bedenime dokunma isimli tiyatro oyunu sahnelendi. Kadına şiddet ve çocuk istismarına dikkat çekilen oyuna vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sokakta sahnelenen tiyatro gösterisi izleyiciler tarafından büyük alkış aldı.

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