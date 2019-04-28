Kadınlar 1. Ligi: Amedsportif Faaliyetler: 1 - ALG Spor: 5

Kadınlar 1.
Ligi takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, ALG Spor'a sahasında 5-1'lik farklı sonuçla mağlup oldu.
Yer: Amedspor Tesisleri
Hakemler: Fatih Başural, Cüneyt Narlayan, Cansel Karaman
Amed Sportif Faaliyetler: Tuba Ok ?, Güzide Alçu ?, Sultan Demir, Hividar Ödüngit ?, Mehtap Ok, Chacoum Stanie Michaela Koutouan, Chidinma Favour Edeji, Dilan Kaya, Semanur Mergül (Semanur Özinar dk. 42 ?), Zelal Baturay ?, Büşra Becerikli
ALG Spor: Handan Kurğa, Zehra Borazancı, Yaşam Göksu, Lıudmyla Shmatko, Fatoş Yıldırım, Gülbin Hız, Yağmur Uraz, Natia Pantsulaia (Remzi Bakır dk. 54), Seval Kıraç, Sevgi Çınar (Mislina Gözükara dk. 82 ?), Tetyana Kozyrenko (Demet Kılınç dk. 65)
Goller: Büşra Becerikli (dk. 52) (Amed Sportif Faaliyetler), Tetyana Kozyrenka (dk. 18), Seval Kıraç (dk. 25), Sevgi Çınar (dk. 40) , Handan Kurğa (dk. 44 pen.), Fatoş Yıldırım (dk. 89) (ALG Spor)