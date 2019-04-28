İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Kadınlar 1. Ligi: Amedsportif Faaliyetler: 1 - ALG Spor: 5

Kadınlar 1.

Ligi takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, ALG Spor'a sahasında 5-1'lik farklı sonuçla mağlup oldu.



Yer: Amedspor Tesisleri


Hakemler: Fatih Başural, Cüneyt Narlayan, Cansel Karaman


Amed Sportif Faaliyetler: Tuba Ok ?, Güzide Alçu ?, Sultan Demir, Hividar Ödüngit ?, Mehtap Ok, Chacoum Stanie Michaela Koutouan, Chidinma Favour Edeji, Dilan Kaya, Semanur Mergül (Semanur Özinar dk. 42 ?), Zelal Baturay ?, Büşra Becerikli


ALG Spor: Handan Kurğa, Zehra Borazancı, Yaşam Göksu, Lıudmyla Shmatko, Fatoş Yıldırım, Gülbin Hız, Yağmur Uraz, Natia Pantsulaia (Remzi Bakır dk. 54), Seval Kıraç, Sevgi Çınar (Mislina Gözükara dk. 82 ?), Tetyana Kozyrenko (Demet Kılınç dk. 65)


Goller: Büşra Becerikli (dk. 52) (Amed Sportif Faaliyetler), Tetyana Kozyrenka (dk. 18), Seval Kıraç (dk. 25), Sevgi Çınar (dk. 40) , Handan Kurğa (dk. 44 pen.), Fatoş Yıldırım (dk. 89) (ALG Spor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.