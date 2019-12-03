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Kadınlar el emeği göz nuru halılar dokuyacak

Diyarbakır Bağlar Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi desteğiyle Fatih Mahallesi’nde hizmete giren halı dokuma atölyesinin açılışı gerçekleşti.

Diyarbakır Bağlar Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi desteğiyle Fatih Mahallesi'nde hizmete giren halı dokuma atölyesinin açılışı gerçekleşti. Aileler burada üretecekleri halılarla aile bütçesine katkıda bulunmayı hedeflemekte olduğu belirtildi.


Merkez Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve eşi Dürdane Beyoğlu, Halk Eğitim Merkezi desteğiyle Fatih Mahallesinde halı dokuma atölyesi açılışı gerçekleştirdi. Açılıştan sonra incelemelerde bulunan Başkan Hüseyin Beyoğlu, kadınlar burada üretecekleri el emeği, göz nuru halılarla aile bütçelerine katkı yapmayı hedeflemekte olduklarını söyledi. Başkan Beyoğlu, “Kendi emekleriyle istihdama ve üretime katkıda bulunan kadınlara her türlü desteği vereceğiz. Nerede insan varsa biz orada olacağız. Vatandaşlarımızla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Üretime ve istihdama katkıda bulunmayı amaçlayan her türlü girişimcilik faaliyetlerini değerli buluyoruz. Gerçek hayat işte gördüğümüz bu sokaklarda ve mahalle aralarındadır. Yaşamın olduğu her yere ulaşarak hizmet, gönül ve sosyal belediyeciliğin gereklerini yerine getirmeye devam edeceğiz” dedi.


Başkan Beyoğlu, daha sonra Fatih Mahallesi'nde vatandaşlar ve esnaflara yönelik ziyaret turuna çıkıp kendisine ilgi gösteren çocuklarla hatıra fotoğrafı çekti.

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