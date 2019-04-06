Kadınlar şiddetten korunmak için kick boks öğreniyor

Diyarbakır'da faaliyet gösteren Diyarbekirspor Kulübünde kadınlar şiddet, taciz ve kapkaç gibi olaylarla karşılaşmaları halinde kendilerini savunabilmek için kick boks öğreniyor.

Diyarbakır'da kadınlar şiddet, taciz, kapkaç gibi olaylarla karşılaşmaları halinde kendilerini savunabilmek için ve stresten uzak durmak için kick boks öğreniyor. Diyarbekirspor Kulübü'nde faaliyete giren ‘Kadın Kick Boks Grubu' büyük ilgi gördü.

“Kick boksun erkek sporu olmadığını, kadınlarında yapabileceklerini gösteriyoruz”

2 yıldır kick boks faaliyetlerinde kadınlara gönüllü olarak eğitim veren 43 yaşındaki Mekiye Güngör, kick boksun erkek sporu olmadığını, kadınlarında yapabileceklerini gösterdiklerini söyledi. Güngör, ”2 yıldır kick boksa devam ediyorum, burada ev kadınları ve çalışan kadınlarımıza kick boks dersleri veriyorum. Hem kilolarından kurtuluyorlar hem de savunmayı öğreniyorlar. Kick boksun erkek sporu olmadığını, kadınların da yapabileceklerini gösteriyoruz. Şimdiki zamanımızda erkeklerin sokaklarda, asansörlerde ve bina içerisinde kıstırma olaylarında kendilerini koruma amaçlı kick boksu öğrenmeleri çok iyi. Kick boksu ilerletmek isteyenler bunu spora dönüştürüp maçlara çıkmak isteyen arkadaşlarımızda var, onlarında kuşak sınavlarını yaptık. Kuşaklarını aldılar şu anda onların çalışmalarındalar” dedi.

Hedefleri kendilerini korumak ve stres atmak

Yoğun iş temposu içerisinde ev ve iş koşturmasında olduğu için kendini rahatlatacak bir aktivite aradığını belirten Emel Tuğran, kick boksa başladıklarını, hedeflerinin kendilerini korumak ve stres atmak olduğunu aktardı. Tuğran, “Buraya spor amaçlı geliyoruz, hedefimiz kendimize korumak, kollamak, stresimizi atmak psikolojik anlamda rahatlamaktır. Yoğun iş temposu içerisindeyim, ev ve iş koşturması içerisinde olduğum için kendimi rahatlatacak bir aktivite aradım. En uygunun da kick boks olduğunu düşündüm, 2 buçuk aydır buradayım çok mutluyum ve çok rahatım. Bütün hanımlara tavsiye ediyorum” diye konuştu.

“Kimseye saldırmıyoruz kendimizi savunmayı öğreniyoruz”

Buraya gelmelerinin amacının yoğun iş ortamından kendilerini uzaklaştırmak, kendilerine zaman ayırarak değerli olduklarını hissetmek olduğunu vurgulayan Sinem Özgül, bu sporu kendilerini geliştirmek amaçlı yaptıklarını ve kimseye saldırmadıklarını, savunmayı öğrendiklerini dile getirdi.

Evde paslanmak yerine enerjik ve pozitif olmak için spora başladı

Evde sürekli oturarak paslanmak yerine buraya gelip daha enerjik ve pozitif olmak için bu spora başladığını belirten Sevilay Güler, stres attığını ve çok rahatladığını söyledi. Güler, “Kick boksa gelme amacım çocuklarım karateye geliyorlardı, bende hep onları izliyordum. Bende bir şeyler yapmak istedim, Mekiye hocamla tanışınca bir kadınlar grubu oluşturduk. Evde paslanmak yerine buraya gelip daha enerjik ve pozitif olmak için bu spora başladım. Çok güzel bu spora devam edeceğim. Çok stres attırıyor ve çok rahatlatıcı, bütün negatif her şeyden uzaklaşıyor ve daha pozitif oluyorsun herkese tavsiye ederim” şeklinde konuştu.