Kadınlara özel mekanlar beğeni topluyor

Yıl içinde kadınlara yönelik farklı etkinlikler düzenleyen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin, kadınlara özel olarak açıp hizmette sunduğu Bizim Mekan, Hanımlar Lokali ve Spor Merkezi beğeni topluyor.

Kadınlara, meslek edindirme kursları açan ve yıl içinde farklı tarihlerde çeşitli etkinlikler düzenleyen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, kadınlara özel olarak açıp hizmette sunduğu mekanlar büyük beğeni topluyor. Kentin değişik adreslerinde oluşturulan mekanlardan sadece kadınlar faydalanabiliyor.

Bizim Mekan kadınların hizmetinde

Kadın ve Aile Daire Başkanlığı, Sümerpark Ortak Yaşam Alanı'nda kadınların sosyal etkinliklerini düzenleyebileceği Bizim Mekan'ın açılışını gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi'ne ait personelin görev yaptığı ve randevulu sistemle çalışan mekanda kadınlar, istediklerinde randevu alıp bir araya gelip programlarını gerçekleştirebiliyor.

Kadın emeği ürünler satış büfeleri

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kadın istihdamını artırmak ve emeğini görünür kılmak için eski Mardin yolu üzerinde 2 adet satış büfesi açtı. Kış aylarında sadece Perşembe günleri, bahar ve yaz aylarında ise her gün 10:00-17:00 saatleri arasında hizmet veren büfelerde kadınların, ürettikleri ürünlerin satışı gerçekleşiyor. Ürünlerde elde edilen gelirler ise üretici kadınlara teslim ediliyor.

Kadın çalıştayı düzenlendi

Kadın ve Aile Daire Başkanlığı, kadınların yaşadıkları sorunlara çözüm üretmek amacıyla 'Diyarbakır'da Kadın Olmak' başlığıyla çalıştay düzenledi. Sümerpark Ortak Yaşam Alanı'nda düzenlenen ve 2 gün devam eden çalıştaya kentte kadın odaklı çalışma yürüten sivil toplum kuruluşları da katılım göstererek fikir ile önerilerini dile getirme imkanı buldu.

Kentteki STK'lar ziyaret edildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, 2017-2018 tarihleri arasında kentte kadın, çocuk ve engellilere yönelik faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşlarına ziyaretler gerçekleştirdi. Sorunların ve kenti birlikte yönetme adına fikirlerin alındığı ziyaretlerde, yapılacak etkinlikler için fikir birliğine varıldı.

Dezavantajlı çocuklara ayakkabı dağıtıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, kentteki Kuran-ı Kerim kurslarında ve milli eğitime bağlı okullarda öğrenim gören daha önceden belirlenen ihtiyaç sahibi çocukları ziyaret ederek ayakkabı dağıttı.

8 Mart çeşitli etkinliklerle kutlandı

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü gerçekleştirdiği çeşitli etkinliklerle kutladı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamalarını 7 günlük sürece yayan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kadın doğum hastanelerinde yatan hastalara karanfil dağıttı, kadınlar için Kültür ve Kongre Merkezi'nde tiyatro ile sinema gösterimleri düzenledi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün finalinde ise AVM'lerde stantlar açılarak kadınlara, çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, 2017-2018 yılları arasında sivil toplum kuruluşları ile birlikte kadınlara yönelik çeşitli etkinlikler organize etti. Dayanışma bağlarını güçlendirme amacıyla düzenlenen etkinliklerde kadınlara yönelik, il içi ve şehir dışına geziler, piknikler, önemli günlerde şenlikler ve yemek organizasyonları gerçekleştirildi.

Kimsesiz çocuklara sünnet şöleni

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, Çalışma ve Aile Bakanlığı Diyarbakır İl Müdürlüğü bünyesinde koruma altında kalan kimsesiz ve bakıma muhtaç çocuklara yönelik sünnet şöleni ile kına gecesi düzenledi. Koruyucu aileler dahil 250 kişinin katıldığı etkinlikte çocuklar, toplu taşıma araçlarıyla şehir turu attı. Gaziköşk'te düzenlenen etkinlik çocukların, avuçlarına yakılan kınalarla sona erdi.

Hanımlar Lokali ve Spor Merkezi hizmette

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin, 632 metrekarelik kullanım alanı içinde kütüphane, spor merkezi, bilgisayar odası, anasınıfı, oyun odası, kuaför ve el sanatları atölyelerinin bulunduğu, kadınların hizmetlerden ücretsiz şekilde yararlanacağı ‘Hanımlar Lokali ve Spor Merkezi'nin açılışını gerçekleştirildi. Koşuyoluparkı içinde yer alan merkezde,kadınlara yönelik meslek edindirme, okuma - yazma kursları açılacak ve çocuk ihmal istismarıyla ilgili eğitimler verilecek.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinliklerle kutlandı

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nü düzenlediği çeşitli etkinliklerle kutladı. Etkinlikler kapsamında kadınlara yönelik seminerler, tiyatro ve sinema gösterimleri düzenlenirken, ayrıca şiddetle mücadele amaçlı eğitim seminerleri de organize edildi. Yaklaşık 1 hafta devam eden etkinliklerin finali de kentin işlek AVM'lerinde açılan stantlarla son buldu. Stantlarda kadınlara çeşitli hediyeler ve günün anlam önemini belirten broşürler dağıtıldı.