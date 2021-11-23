Kadrajımdan Çocuk Kısa Film Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

Diyarbakır'da 1. Kadrajımdan Çocuk Kısa Film Yarışmasının gala ve ödül töreni gerçekleşti.

Doğu Pediatri Derneği tarafından 1. Doğu Pediatri kongresi bünyesinde hayata geçirilen ve Diyarbakır Sinema Ofisi tarafından koordine edilen 1. Kadrajımdan Çocuk Kısa Film Yarışmasının gala ve ödül töreni gerçekleşti. Bir otelde gerçekleştirilen gala törenine bin davetli doktor hazır bulundu. Ödül alan filmlerin izletildiği gala gecesinde En İyi Film Ödülünü Ronaldo filmiyle Recep Bozgöz alırken Juri Özel Ödülünü ise Krampon filmiyle Abdullah Şahin aldı. Ayrıca bu denli büyük bir film organizasyonunu Diyarbakır'a kazandırdığı için Diyarbakır Sinema Ofisi Koordinatörü Yönetmen Feyzi Baran'a Doğu Pediatri Genel Sekreteri Doç. Dr. Muhammet Asena tarafından plaket takdim edildi. Gala ve ödül gecesi Ferhat Göçer konseriyle son buldu.