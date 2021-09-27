"Kadrajımdan Çocuk" temalı kısa film yarışması başlıyor

Doğu Pediatri Derneği tarafından bu yıl 1'incisi düzenlenecek olan “Kadrajımdan Çocuk” ana temalı kısa film yarışmasının başlayacağı bildirildi.

Doğu Pediatri Derneği tarafından bu yıl 1.'si düzenlenecek olan kongrenin ve kongre bünyesinde yapılacak olan kısa film yarışmasının ana teması belli oldu. "Kadrajımdan Çocuk" teması ile bu yıl kısa filmcileri ve belgeselcileri de ağırlayacak olan yarışma çocukların sağlığına dikkat çekmek ve önlenebilir hastalıkları en aza indirmek amacıyla farkındalık oluşturacak bir etkinliğe de ev sahipliği yapacak.

Diyarbakır Sinema Ofisi ile koordineli yürütülen yarışmanın koordinatörü yönetmen ve yapımcı Feyzi Baran, çocukların daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak, önlenebilir hastalıklar konusunda farkındalık oluşturmak çocukların nadir hastalıklar gibi birçok hastalık süreci geçirirken toplumun bu hassas kalplere karşı daha duyarlı olmalarını sağlamak adına sinemanın büyülü ve etkileyici tarafını kullanmak istediklerini belirtti.

Doğu Pediatri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Asena ise bu yarışma bir çok tarafıyla ilkleri bünyesinde barındırdığını kaydetti. Asena, "Bölgede ilk defa bu denli büyük bir çocuk kongresi düzenleniyor olacak. 18-21 kasım tarihlerinde gerçekleşecek olan 1'inci Doğu Pediatri Kongresi vesilesiyle Diyarbakır alanında yetkin yüzlerce akademisyen ve uzman hekimlerimize ev sahipliği yapacak, şehrimizin ulusal ve uluslararası tanıtımına katkıda bulunacak. Diğer yandan misafirlerimiz Diyarbakır'ımızın tarihi ve kültürel noktalarını da gezme fırsatı bulacak. Çocuk sağlığında gelinen son durumun ve Dünyadaki gelişmeler Diyarbakır'ımızda tartışılacak. 'Kadrajımdan Çocuk' kısa film yarışmasıyla ulusal ve uluslararası yüzlerce tematik filmle çocuklarımızın sağlığı, gelişimi, psikolojisi ile ilgili farkındalık oluşturacak” dedi.