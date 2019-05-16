Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin,15 Temmuz Şehitler Parkı içinde toplam bin 12 metrekare alan üzerine inşa ettiği ve kentteki tüm engelli gruplarını bünyesinde barındırmayı hedefleyen Aktif Yaşam Merkezi'nden yüzlerce kişi faydalanırken, alan içinde oluşturulan Artı 1 kafeyi down sendromlu bireyler işletiyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın farklı engel gruplarında yer alan bireyleri düşünerek 15 Temmuz Şehitler Parkı içinde inşa ettiği Aktif Yaşam Merkezi'nden yüzlerce kişi yararlanıyor. Toplam bin 12 metrekare alan üzerine inşa edilen merkezde engellilere yönelik eğitim, sosyal yaşam, beceri geliştirme ve fiziksel aktiviteler gerçekleştirilecek. Engelli bireylerin uğrak mekanı haline gelecek olan yaşam merkezinde müzik, spor, bilgisayar, özel çocuklar için okul öncesi çocuk gelişimi, hobi, boyama ve seminer atölyeleri yer alıyor. Oluşturulan atölyeler sayesinde engelli bireyler, kişisel gelişimleri dışında el sanatları ile ilgili farklı tarzlarda yeni ürünlerde ortaya çıkarabilecek.

Aktif Yaşam Merkezi'nden engelli ailelerde yararlanacak

Hobi atölyelerinde farklı engel grupları el sanatlarına ilişkin çeşitli ürünler üretecek. Atölyelerde taş boyama, ahşap boyama, örgü örme ve maske boyama mesleklerinin eğitimleri, uzman eğitmenler tarafından verilecek. Merkezden engelli bireylerin aileleri de yaralanabilecek. Sosyal hizmet çalışmaları eşliğinde aileler ve engelli bireylere her türlü psiko sosyal destek sunulacak.

Aktif Yaşam Merkezi alanı içinde oluşturulan Artı 1 kafeyi down sendromlu bireyler işletiyor. İş yaşamı ile birlikte down sendromlu bireylerin sosyalleşmesini de sağlayan Artı 1 kafe, ayrıca farkındalık sağlayarak herkese açık olarak hizmet veriyor.