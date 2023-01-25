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Kağıt toplayıcı kılığına girdiler, klimayı 3 dakikada götürdüler

Diyarbakır’da kağıt toplayıcı kılığında bir iş yerine giren 2 hırsız, klimayı ve motorunu 3 dakikada çalıp kaçtı.

Diyarbakır'da kağıt toplayıcı kılığında bir iş yerine giren 2 hırsız, klimayı ve motorunu 3 dakikada çalıp kaçtı.


Olay, merkez Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi 470. Sokakta bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kağıt toplayıcı görünümlü 2 hırsız, 5 gün önce sabaha karşı 04:38 sularında iş yerinin depo bölümüne girerek 3 dakikada klimayı ve motorunu çaldı. Çek çek aracına katarak kayıplara karışan hırsızlar anbean güvenlik kamerasına yakalandı. Hırsızların yakalanması için güvenlik güçlerince inceleme başlatıldı.

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