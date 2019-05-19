Kaldırımlar tazyikli su ile yıkanıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Ramazan Bayramı öncesi kent genelinde kaldırımları tazyikli su ile yıkamaya başladı. Havaların ısınmasıyla başlayan çalışmanın startı Yenişehir ilçesi Elazığ, Büyükalp ve Kışla Caddeleri'nde verildi. İnsan sirkülasyonu ve trafiğin seyrek olduğu gece saatlerinde gerçekleşen kaldırım yıkama çalışmaları 3 farklı ekip tarafından yürütüldü. 3 caddenin her iki bölümünde yer alan kaldırımları tazyikli su ile yıkayan ekipler, alanları toz ve çamur kalıntılarından arındırdı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı kaldırım yıkama uygulaması Ramazan Bayramı'na kadar devam edecek.