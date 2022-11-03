Kamu Başdenetçisi Malkoç, Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan hizmetler hakkında bilgi aldı

Diyarbakır'a çeşitli programlara katılmak üzere gelen Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'ndan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"Kamu Denetçileri Kurumu Halkla Buluşuyor" temasıyla düzenlenen etkinlik ve toplantılara katılmak üzere Diyarbakır'a gelen Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, belediyede şeref defterini imzaladıktan sonra Başkan Beyoğlu ile görüşme gerçekleştirerek, belediyenin hayata geçirdiği hizmetler hakkında bilgi aldı. Bağlar'daki değişimden duyduğu memnuniyeti dile getiren Malkoç, uzun yıllardır gelip gittiği ve yakından takip ettiği kentin huzura kavuşmasının büyük kazanç olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük bir enerji sarf ederek hizmet ettikleri Bağlar'ı kısa zamanda hak ettiği noktaya getirmeyi başardıklarını belirten Başkan Beyoğlu, saygın bir devlet ve gönül insanı olan Şeref Malkoç'un ziyaretinin kendilerini inanılmaz mutlu ettiğini söyledi.

Ziyarette, Kamu Denetçileri Sadettin Kalkan, Yahya Akman ve Celile Özlem Tunçak ile AK Parti MKYK Üyesi Alaattin Parlak da hazır bulundu.