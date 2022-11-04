Kamu Başdenetçisi Malkoç: “Diyarbakır terörden en çok mağdur olan insanların yaşadığı şehir”

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, 'Diyarbakırlılarla Buluşuyor' adlı programda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Sur ilçesinde bir otelde düzenlenen programda konuşan Malkoç, Diyarbakır'ın terör olaylarından arınıp eski huzurunu yeniden yakaladığını söyledi. Türkiye'de PKK ve FETÖ terör örgütlerine önemli ölçüde darbe vurulduğunu belirten Malkoç, “Diyarbakır Türkiye'nin önemli merkezlerinden bir yerdir. Kültürel, tarihi, sosyal, hayvancılık, tarım ve son zamanlarda özellikle sanayide ön plana çıkmaya başlayan bir şehrimiz. Diyarbakır, günümüzde terörden en çok çeken şehirlerin başında geliyor. Terörden en çok mağdur olan insanların yaşadığı şehir. Son yıllarda Türkiye'de önemli gelişmeler oldu. Özellikle çukur olaylarının sona ermesiyle birlikte Diyarbakır eski canlılığını ve eski huzurunu yeniden buldu. PKK terör örgütünün önemli ölçüde beli kırıldı. Faaliyetler asgari seviyeye indirildi. FETÖ terör örgütüne de önemli darbeler vuruldu. Yurt içinde bu terör örgütleri hareketsiz hale getirildi. İşte bu ortamda Türkiye'de hak ve özgürlüklerin önü açıldı. Türkiye önümüzdeki yıl, Cumhuriyetinin 100.yılını kutlayacak. Yani 2'nci yüzyıla gireceğiz. Türkiye Cumhuriyetinin bu 2. yüzyılında ülkemiz adalet ve hakkaniyet üzerinden yükselecektir” dedi.

“Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için elinden geleni yapıyor”

Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için Türkiye'nin önemli rol oynadığını söyleyen Malkoç, “Savaşın ne kadar kirli bir faaliyet olduğu ve insanların nasıl mağdur ettiğini en son Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla beraber bir defa daha dehşetle yaşadık. Binlerce insan öldü, 10 binlerce çocuk ortada kaldı ve milyonlarca insan topraklarını terk etmek zorunda kaldı. Birçok ülke savaşın devamını dilerken Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu savaşın bir an önce sona ermesi için elinden gelen çabayı gösterdi ve gösteriyor. Bunun en açık somut örneği Cumhurbaşkanımızın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile sürekli temas halinde olması ve bunun ardından tahıl koridorunun açılıp 10 milyon tona yakın tahılın farklı ülkelere ulaşması barıştan yana olan insanların gönlüne su serpiyor” diye konuştu.