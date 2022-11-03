Kamu Başdenetçisi Malkoç, üniversitelilere iki yabancı dil öğrenilmesini önerdi

Dicle Üniversitesi ve Kamu Denetçiliği Kurumu işbirliğinde Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'un konuşmacı olarak katıldığı "Ombudsmanlık ve Türkiye'nin 2023 Hedefleri" konulu konferans düzenlendi.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Karakoç'un açılış konuşmasının ardından Başdenetçi Şeref Malkoç verdiği konferansta Kamu Başdenetçiliği Kurumunun çalışmaları ve görev alanları ile Türkiye'nin 2023 yılı hedeflerini anlattı. Ombudsmanlık kavramı, kurum işleyişi ve Türkiye'nin 2023 hedefleri gibi konuların konuşulduğu konferans, öğrencilerimiz tarafından büyük ilgi gördü.

Konuşmasının son bölümünde öğrencilerle soru-cevap yapan Malkoç, 2023 Türkiye'sinde yabancı dilin önemine dikkat çekerek, öğrencilere en az iki yabancı dil öğrenmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu.

Konferans sonrası Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'a Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Karakoç tarafından teşekkür belgesi ve hediye takdimi yapıldı.

15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen törene Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Karakoç, rektör yardımcılarımız, genel sekreterimiz, dekanlar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.