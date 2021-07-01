Kamu kurum personeline yönelik afet bilinci eğitmen eğitimi yapıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından 2021 yılının 'Türkiye Afet Eğitim Yılı' olarak belirlenmesinin ardından Diyarbakır'da afet eğitim seferberliği devam ediyor.

Türkiye Afet Eğitim yılı çerçevesinde 2021 yılı boyunca yürütülecek eğitim faaliyetleri ve farkındalık çalışmalarının kamu kurum kuruluşları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve özel kuruluşlarla tam bir işbirliği içerisinde yürütülmesi için Diyarbakır'da daha önce STK'lara eğitim verilmişti. Bu hafta kamu kurum ve kuruluşları personeline yönelik 3 gün süren eğitimin bu gün sonuna gelindi, başvuruda bulunan 33 eğitmen adaylarına Diyarbakır AFAD İl Müdürlüğü Konferans Salonunda İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden uzman personeller tarafından afet bilinci eğitmen eğitimi verildi.

2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında daha fazla sayıda vatandaşa ulaşabilmek adına eğitmen adayları, afet farkındalık eğitimleri tamamlanarak AFADEM'den gelen öğretmen Habil Kesler, Gökay Kırmızıgül tarafından gerçekleştirilen ve 3 gün süren eğitim yazılı ve sunum sınavlarının yapılmasıyla tamamlandı.