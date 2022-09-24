İhlas Haber Ajansı

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Kamu kurumlarına dadan hırsızlar JASAT tarafından yakalandı

Diyarbakır’da kamu kurum ve kuruşlarında hırsızlık olaylarına karışan iki şüpheli Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

Diyarbakır'da kamu kurum ve kuruşlarında hırsızlık olaylarına karışan iki şüpheli Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.


Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından; Bağlar, Silvan, Hani, Çermik, Ergani ve Bismil ilçelerinde bulunan kamu kurum veya kuruluşlarında farklı tarihlerde meydana gelen 7 ayrı faili meçhul hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik yapılan titiz çalışmalar sonucu faillerin; M.C.K. ve H.Y. isimli şahıslar olduğu tespit edildi.


Şahısların evlerinde yapılan aramada hırsızlık olayına konu malzemelerden; 3 adet televizyon, 2 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet monitör, 1 adet fotokopi makinesi, 1 adet bilgisayar kamerası ile 1 adet yazıcı ele geçirildi. Şüpheliler, yakalanarak çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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