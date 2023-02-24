Kamyonet, tıra arkadan çarptı; baba hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralı

Diyarbakır'da seyir halindeki büyükbaş hayvan yüklü kamyonetin tırın altına girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Diyarbakır Bismil kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mardin istikametine doğru seyir halinde olan canlı hayvan ticareti yapan Süleyman Kurga yönetimindeki büyükbaş hayvan yüklü 47 ABN 530 plakalı kamyonet henüz bilinmeyen bir nedenle önünde seyreden yabancı plakalı tıra arkadan çarptı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçta bulunan baba İbrahim Kurga'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan Süleyman Kurga, yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Hurdaya dönen kamyonetin kasasında bulunan bazı hayvanlar da telef oldu. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.