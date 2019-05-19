İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kamyonların deposundaki mazotu çalarken fark edildiler, bidonları bırakıp kaçtılar

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde 3 hırsız, kamyonların deposundan mazot çalarken fark edilince, bidonları bırakıp kaçtı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 3 hırsız, kamyonların deposundan mazot çalarken fark edilince, bidonları bırakıp kaçtı.


Olay önceki gün sabaha karşı yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Çınar ilçesi Fatih Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi üzerinde bulunan nakliyatçılara ait kamyonların deposundan mazot çalmaya çalışan kimliği belirsiz 3 kişi, vatandaşlar tarafından fark edildi. Bir anda paniğe kapılan hırsızlar, mazot doldurdukları bidonları almadan olay yerinden kaçtı.


Güvenlik güçleri, kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.