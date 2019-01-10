Kan bağışı oranı düştü hastane çalışanları seferber oldu

Kış aylarında kan bağışının azalması nedeniyle Kızılay Kan Bağış merkezi, Diyarbakır'daki bir hastanede kan bağışı standı açtı. Hastane çalışanları, farkındalık oluşturmak için hem kan hem de kök hücre bağışında bulundu.

Memorial Diyarbakır Hastanesi, kan ve kök hücre bağışı konusunda önemli bir çalışmaya imza attı. Kış aylarında kan bağışının düşmesini önlemek için farkındalık oluşturmak isteyen hastane yönetimi, Kızılay Kan Bağış Merkezi ile irtibata geçerek hastanelerinde stant kurulmasını istedi. Kızılay Kan Bağış Merkezi hastanede stant açarak kan bağışında bulunmak isteyenlerin taleplerini aldı. Hastane çalışanları da kan bağışı konusunda farkındalık oluşturmak için kan ve kök hücre bağışında bulundu.

“Bir kan bağışı üç insana hayat verebilir”

Kızılay Kan Bağış Merkezi doktorlarından Faruk Önder, kanın tek kaynağının insan olduğunu ve laboratuvar ortamında üretilmeyen bir tedavi aracı olduğunu söyledi. Dr. Önder, “Kış aylarının gelmesi ve havaların soğuması ile birlikte kan bağış oranlarında nispi derecede azalma mevcut. Bu yüzden bugün Memorial Diyarbakır Hastanesi personelleri hasta yakınlarının da desteği ile kan bağış ve kök hücre kampanyası yürütmekteyiz. Erkekler 3 ayda bir kadınlar ise 4 ayda bir kan bağışında bulunabilirler. 18-60 yaş arasında olması lazım. Kök hücre de ise lösemili hastalara uygun tedavi verilmesine rağmen düzelmeyen hastalara kök hücre tedavisi uygulanmakta. Bu da donörlerden alınan hücrelerle sağlanmakta. 18-50 yaş arası kronik hastalığı olmayan her insan kök hücre bağışında bulunabilir. Verilen kan bağışı üç bileşene ayrılıp üç kişiye hayat verebilmektedir. Bu nedenle bağış desteği verdiği için Memorial Diyarbakır Hastanesi çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Hastaneler olsun, ekiplerimiz var geziyor, ayrıca farklı illerde de kan bağışı kampanyamızı sürdürüyoruz. Kan acil değil sürekli bir ihtiyaçtır, sürekli mevsimden bağımsız olarak her dönem düzenli kan bağışı yapmalarını öneriyoruz” dedi.