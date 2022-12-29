Kan davalısını öldüren 'firari hükümlü' operasyonla yakalandı

Diyarbakır'da kan davalısını öldüren ve 12 yıl 6 ay cezası olan firari hükümlü H.A., yapılan operasyonla yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlar çerçevesinde, yapılan titiz çalışmalar sonucunda ‘kan gütme saikiyle adam öldürme' suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A. isimli şüpheli, Kayapınar ilçesinde icra edilen operasyon sonucunda yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.