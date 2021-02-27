İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kan davalısının başına sıktığı genç hayatını kaybetti

Diyarbakır’da bir kişi kan davalısıyla karşılaşınca başına sıktı, olayda yaralanan Mehmet Tofan Çolak hayatını kaybetti.

Diyarbakır'da bir kişi kan davalısıyla karşılaşınca başına sıktı, olayda yaralanan Mehmet Tofan Çolak hayatını kaybetti.


Olay, 18 Şubat tarihinde Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Nazım Hikmet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Recep T. (40) isimli bir kişi kan davalı olduğu Mehmet Tofan Çolak (31) ile karşılaşınca belindeki tabancayla başından vurdu. Recep T. olay yerinden koşarak uzaklaşırken yaralı Mehmet Tufan Çolak'ı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Memorial Diyarbakır Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.


Mehmet Tufan Çolak 10 günlük yaşam mücadelesini kaldırıldığı hastanede önceki gün akşam saatlerinde kaybetti. Olayla ilgili güvenlik güçleri tarafından yapılan incelemelerin ardından kaçan Recep T.'nin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.