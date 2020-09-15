Kanaat önderi Ramazan İzol'den bölge halkına korona uyarısı: "Lütfen bana bir şey olmaz demeyin"

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin önemli kanaat önderlerinden Ramazan İzol korona virüse karşı bölge halkını uyararak, "Gezdiğimiz yerlerde gördüğümüz manzara bizi çok üzdü. Temizlik, maske ve mesafe kuralına uyalım, uymayanları uyaralım ve bu beladan el birliği ile kurtulacağız. Lütfen bana bir şey olmaz demeyin" dedi.

Kanaat önderi Ramazan İzol bölgede artan korona virüs vaka sayıları ile ilgili açıklama yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Virüs durup dururken yayılmıyor" açıklamasının önemli olduğunu vurgulayan İzol, "Bakan Koca, virüs, durup dururken yayılmıyor, bana bir şey olmaz diyenlerle, benden başkasına zarar gelmez diyenlerin desteğiyle yayılıyor. Aramızdan bazıları ağır hasta oluyor ve birçoğumuzun yakını hayatını kaybediyor ifadelerini kullanmıştı. Ben de bu ifadelere birebir katılıyorum. Gezdiğimiz yerlerde gördüğümüz manzara bizi çok üzdü. Değerli hemşehrilerimizi, kardeşlerimi uyarıyorum. Temizlik, maske ve mesafe kuralına uyalım, uymayanları uyaralım bu beladan el birliği ile kurtulacağız. Diyarbakır'da bulunduğum sırada tedbirsizliğin, rehavetin ciddi boyutlara ulaştığını gördük. Yaz ayları boyunca konunun uzmanlarının uyarıları hep devam etti. Dikkat edelim aksi takdirde vaka sayıları artış gösterir, ağır hasta sayımız artar, hiçbir ülkenin sağlık kapasitesi bir anda artan hasta sayısını karşılayacak güçte değil şeklinde ciddi uyarılarda bulunduk. Lütfen bana bir şey olmaz demeyin, tedbirleri elden bırakmayın" diye konuştu.