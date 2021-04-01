Kanalizasyon şebekesinden 2 ton çöp çıkarıldı

DİSKİ ekipleri, Sur ilçesindeki ana kolektörlerdeki şişmeden dolayı sistemin rahat çalışmadığını tespit ederek harekete geçti. Ekipler, gece su yoğunluğunun azaldığı saatlerde 3 gün sürecek temizlik çalışması yürütecek. DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi ve Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Gördük, yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

“Kanalizasyon şebekesi çöp değildir, daha hassas davranalım”

DİSKİ ekiplerinin vatandaşlara hizmet için fedakarca çalıştığını belirten Tutşi, şunları kaydetti:

“Mesai arkadaşlarım, sadece bir noktada yaklaşık 2 ton civarında taş ve yabancı cisim çıkardı. Biz DİSKİ olarak hemşehrilerimizin altyapı, içme suyu ve diğer hizmetleri sorunsuz alabilmesi için var gücümüzle çalışmaya gayret ediyoruz. Diyarbakır'ımızda hizmetlerimizin aksamaması için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Kanalizasyona çöp atılmaması noktasında halkımızın daha duyarlı olmasını rica ediyoruz. Kanalizasyon şebekesi çöp değildir, daha hassas davranalım.”