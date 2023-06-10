İhlas Haber Ajansı

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Kanser hastaları halay eşliğinde moral buluyor

Dicle Üniversitesi onkoloji-kemoterapi ünitesinde sağlık hizmetinden faydalanan hasta ve yakınlarına moral ve motivasyonlarını artırmak için doktorlar ve yakınları ile birlikte halay eşliğinde moral buluyor.


Dicle Üniversitesi Hastaneleri Onkoloji Bölümünde kanser hastaları, söylenen şarkılara alkışlarla eşlik ederken türküleri hep bir ağızdan söyleyerek gönüllerince eğlendi.


Başhekim Prof. Dr. Mehmet Akdağ, onkoloji bölümünde yoğun bir tedavi sürecinden geçen hastalara moral vermek ve mutluluklarını paylaşmak için etkinlikler düzenlendiklerini söyledi.


Tedavi gören hastalar ise, yapılan bu çalışmalardan memnun olduklarını belirterek, eğlenceli vakit geçirdiklerini belirtti. Etkinlik sonunda hastalar kendilerine böyle bir etkinliği hazırlayan hastane yönetimine teşekkür etti.

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