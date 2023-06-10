Kanser hastaları halay eşliğinde moral buluyor

Dicle Üniversitesi Hastaneleri Onkoloji Bölümünde kanser hastaları, söylenen şarkılara alkışlarla eşlik ederken türküleri hep bir ağızdan söyleyerek gönüllerince eğlendi.

Başhekim Prof. Dr. Mehmet Akdağ, onkoloji bölümünde yoğun bir tedavi sürecinden geçen hastalara moral vermek ve mutluluklarını paylaşmak için etkinlikler düzenlendiklerini söyledi.

Tedavi gören hastalar ise, yapılan bu çalışmalardan memnun olduklarını belirterek, eğlenceli vakit geçirdiklerini belirtti. Etkinlik sonunda hastalar kendilerine böyle bir etkinliği hazırlayan hastane yönetimine teşekkür etti.