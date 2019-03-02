İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaplıcalara ücretsiz servis hizmeti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Çermik ilçesinde bulunan kaplıcalara ulaşımı kolaylaştırmak ve sağlık turizmini desteklemek amacıyla ücretsiz servis hizmeti başlattı.


Filosuna kattığı yeni araçlarla ulaşım alanında kentteki birçok sorunu çözen ve kırsal mahallelere ulaşım hizmeti sunan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Çermik ilçesinde bulunan kaplıcalara ulaşımı sağlamak ve turizme katkı sunmak amacıyla ücretsiz servis hizmeti vermeye başlattı. Kente gelen yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra Diyarbakır'da ikamet eden vatandaşların da yararlanabileceği hizmet kapsamında hafta sonu ücretsiz servis sunulacak. 02 Mart 2019 Cumartesi günü 1 otobüs ile başlayacak servis hizmetinde saat 11.00'de Diyarbakır'dan gidiş, 17.00'de ise Çermik'ten çıkış yapılacak. Aracın güzergahı ise şöyle:


"Batı İlçe Garajı, Kadın Doğum Hastanesi, Ceylan AVM, Kantar, Tesisler, Ninova AVM, Seyrantepe, Elazığ Yolu ve Çermik Kaplıcalar".

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.