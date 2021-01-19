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Kar en çok köylüleri sevindirdi

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde etkili olan kar yağışı en çok çiftçileri sevindirdi.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde etkili olan kar yağışı en çok çiftçileri sevindirdi. Kurak geçen kış ayında kar ile güne uyanan vatandaşlar, kartopu oynayıp kardan adam yaparak bol bol fotoğraf çektiler.


Kulp'ta dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışının ardından merkezde kar kalınlığı 30 santimetreye kırsal köylerde ise 1 metreye ulaştı. Kulp ilçesi Uzunova Mahallesinde çiftçiler kar yağışını sevinçle karşıladı. Kurak geçen kış ayında kar yağışının kendilerini mutlu ettiğini belirten köylüler, sevinçlerini kar topu oynayarak gösterdi. Kardan adam da yapan çiftçiler, beyaz örtü üzerinde bol bol fotoğraf çektirdi.

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