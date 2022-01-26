Kar yağışında 300 kişi yaralandı, el bilekleri ve kalça kırık vakaları başı çekti

Diyarbakır'da, kar yağışının etkisini göstermesiyle buz pistine dönen kaldırım ve yolların bilançosu ortaya çıktı. El bilekleri ve kalça kırıklarının başı çektiği vakalarda toplam 300 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da, son zamanların en yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Birçok yolun kapanması ve buz pistine dönen kaldırımların açılmaması vatandaşların yaralanmasına yol açtı. Araç kazaları ve kaldırımda yürüyüş yapan vatandaşların kaymaya bağlı el bilekleri ve kalça kemiklerinin başı çektiği vakalarda 300 kişi yaralandığı ortaya çıktı. Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konsey Üyesi Memorial Hastaneleri İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doktor Halis Yerlikaya, hazırlıksız yakalanmanın ve çalışmaların gecikmesinden kaynaklı yaralanmanın arttığını belirtti.

"Merkezde yeterli bir çalışma yapılmadı, bunlara bağlı olarak bu kadar yaralanma söz konusu oldu"

Kışın çok sert geçtiğini ifade eden Dr. Yerlikaya, "Diyarbakır açısından da son yılların en yoğun kışını yaşıyoruz, son 49 yılın en fazla kar yağışının olduğu kayıtlara geçti. Şehir merkezinde de kar kalınlığı çok fazla, yağışlar sonrası özellikle kaldırımlarda buzlanmaya bağlı olarak yayaların düşmeye bağlı çok sayıda hastaneye başvurduklarını görüyoruz. Kar yağışı sonrası hem araç kazaları hem de düşmeye bağlı 300 yaralanma başvurusu var. Özellikle el bileği ve kalçalarda kırık bazı durumlarda ise ciddi sakatlığa neden olacak yaralanma söz konusu olabiliyor. Bu açıdan bakıldığında çok dikkat etmemiz gerekiyor, iklim olarak çok kara alışkın yörede yaşamıyoruz, buda hazırlıksız yakalanmamıza neden oldu. Hem araç lastikleri hem de yayaların yürüyüş yaparken dikkat edecekleri kurallara uyulmadı. Bu tür havalarda özellikle yaşlıların çıkmaması gerekiyordu, çalışmak zorunda olan dezavantajlı guruplar izinli sayılması gerekiyor. Kapanan yollar oldu, ekiplerin buna yetişmesi olanaklı olmadı ama şehir merkezinde yayalara yönelik kaldırımların temizlik çalışmalar yapılıyor olması gerekiyordu. Diyarbakır merkezinde bu noktada yeterli bir çalışma yapılmadı, bunlara bağlı olarak bu kadar yaralanma söz konusu oldu” dedi.

“Yaşlılar dışarı çıkmamalı, eller cepte yürümemeli”

Dr. Halis Yerlikaya, kaldırımda yürüyüş yapmak zorunda olan vatandaşların kurallara uyması gerektiğini hatırlattı. Dr. Yerlikaya, “Dikkat edilmesi gereken bir takım kurallar vardır. Bu tür durumlarda dışarı çıkmamak gerekiyor, mutlak çıkmak gerekiyorsa ayakkabılara dikkat edilmeli, kaygan zeminlerde kaymaya yol açacak ayakkabı tercihi yapılmamalı. Özellikle mağaza önlerinde kaygan zemin oluşturan yerlerde basarken dikkatli yürümek gerekir, sürekli eller cepte yürüyüş tercihimiz oluyor bu çok tehlikeli. Bu tür zeminlerde yürürken eller cepte olmamalı, merdiven inip çıkarken basamak uçlarına basmamak gerekiyor, korkuluklara tutunarak çıkmak gerekiyor. Yaşlıların kemik rezerveler iyi değil, kırık oluştuğundan ameliyat ve iyileşme süreci çok fazla geciktiği için yaşlıların bu tür kırıklarda ciddi riskleri ortaya çıkıyor. Kar tarım amaçlı bereketli fakat şehir merkezinde kar yağışının devam etmekte olduğu durumlarda kaldırımların buz pistine dönmesine dikkat edilmeli” diye konuştu.