Karabaş Mahallesi otobüs güzergahı Kabasakal Mahallesine uzatıldı

Ulaşım Daire Başkanlığı, bugüne kadar toplu taşıma hizmeti verilemeyen mahallelerde yaşayan vatandaşların hastane, eğitim, ticari ihtiyaçlarını ve şehir merkezine ulaşımlarını güvenli ve konforlu bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla ilave bir güzergâh oluşturdu.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su'nun Sur muhtarlarıyla yaptığı toplantıda, muhtarların talebi üzerine Kabasakal Mahallesine bugün itibariyle toplu taşıma hizmeti verilmeye başlandı.

Güzergah, Dağkapı - Elazığ, Gevran ve Sunay Caddeleri - Dicle Bulvarı - Turgut Özal Bulvarı - Tesisler Kavşağı - Seyrantepe - Silvan Yolu - Yukarıkılıçtaşı Mahallesi - Yiğitçavuş Mahallesi - Güzelköy Karaçalı Yolu - Karabaş ve Kabasakal Mahallesi olarak belirlendi.