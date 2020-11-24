‘Karacadağ madeni' siyah bazalt taşı hizmete dönüştürüldü

AK Partili Bağlar İlçe Belediyesi, halk arasında ‘Karacadağ madeni' olarak bilinen siyah bazalt taşını önce arazilerden temizleyerek verimli toprakları tarıma elverişli hale getirdi, ardından da kurmuş olduğu tesiste bu taşları dönüştürerek bölgedeki kırsal yerleşim yerlerinde yaşanan altyapı ve ulaşım sorununu çözdü.

Bağlar Belediyesi, Karacadağ'a has olan, yapı malzemesi olarak uzun ömürlü ve kaliteli ürün olarak bilinen siyah bazalt taşını dönüştürerek belediyeye bağlı 36 kırsal mahallenin olduğu Karacadağ bölgesinde uzun yılların sorunu olan yol, ulaşım ve altyapı sorununu kısa zamanda çözüme kavuşturarak buralarda yaşayan vatandaşları sevindirdi. Sorunu çözülen yerleşim yerlerinden olan Batı Çanakçı Mahallesine son bir buçuk yılda 20 kilometre yeni yol, yağışlı dönemlerde yaşanan su taşkınlarına karşı 200 beton boru döşemesi çalışması gerçekleştirdi. Mahalle merkezi ve bağlı 4 mezrada alt yapı ve yol sorunu çözüme kavuşturularak ulaşımda rahatlama sağlandı.

İlk kez böyle bir hizmet gördüklerini belirten Batı Çanakçı Mahallesi sakinleri, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nu teşekkür etmek amacıyla mahallelerine davet etti. Mahalle sakinlerinin coşkuyla karşıladığı Başkan Beyoğlu, yapılan hizmetleri inceleyerek vatandaşların görüş ve yeni taleplerini dinledi.

“Kaynakları halka hizmet etmek için seferber ediyoruz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdiğini dile getirerek vatandaşlara ilgilerinden dolayı teşekkür eden Beyoğlu, huzurlu ve mutlu bir yaşam inşa etmek için bölgenin kaynaklarını ve belediyenin imkanlarını halka hizmete dönüştürmeye gayret ettiklerini ifade etti.

Göreve gelirken kırsal yerleşim yerlerinde ikamet eden vatandaşlara ‘Yolu olmayan yer bırakmayacağız' sözünü verdiklerinin altını çizen Beyoğlu, kısa zamanda bunu başarmanın sevincini yaşadıklarını ancak bu durumu yeterli görmeyerek kış mevsiminden sonra yeni müjdeleri yöre halkına sunmaya hazırlandıklarını söyledi.

“Yolu olmayan yer kalmadı, şimdi hedefimiz asfaltlama”

İlk iş olarak arazilerdeki taşları temizleyerek buraları vatandaşlar için ücretsiz olarak tarıma elverişli hale getirdiklerini vurgulayan Başkan Beyoğlu, “Ardında da kurmuş olduğumuz asfalt plenti ve taş kırma eleme tesisinde bu taşları temel yapı malzemelerine dönüştürdük. Buradan çıkardığımız mucur, altyapı malzemesi ve asfalt ile yıllardır yapılamayan hizmet hamlesini yerine getirdik. Kırsal yerleşim yerlerinde çok şükür yolu olmayan bölgemiz kalmadı. Bununla beraber bu bölgemiz sel ve afet riski yüksek olan bir bölge. Bunun önüne geçmek için aynı zamanda buralarda menfez köprü ve beton boru çalışması yapıyoruz. Bu hizmetlerimiz devam edecek, ihtiyaç olan her yere ulaşmaya devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Yeni bir hedefimiz var. Rabbim nasip ederse yine buradan çıkardığımız bazalt taşı ile imkanlar dahilinde kırsal mahallelerimizin yollarını asfaltlamak istiyoruz. Bu da belediyemizin tarihinde başaracağımız ilklerden olacak. Milletimizin dualarıyla gönül, sosyal ve hizmet belediyeciliğinde sınır tanımıyoruz” dedi.