Karacadağ Organize Sanayi Bölgesi 10 bin kişiye iş imkanı sağlayacak

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 3 milyon metrekarelik alanda kurulacak olan Karacadağ Organize Sanayi Bölgesi ile en az 10 bin kişiye iş ve istihdam imkanı sağlanarak ilçenin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunulması hedefleniyor.

Türkiye'de birçok ilden büyük olan Diyarbakır'ın her geçen gün büyüyen ve gelişen ilçesi Bağlar'a Organize Sanayi Bölgesi kuruluyor. Karacadağ bölgesinde yaklaşık 3 milyon metrekarelik alan üzerine kurulacak olan Karacadağ Organize Sanayi Bölgesinde 179'u işletmelere dönük sanayi, 43'ü donatı alanı olmak üzere 222 parsel yer alarak en az 10 bin kişinin istihdam edilmesi sağlanacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2020 yılı yatırım programı içerisinde değerlendirilen Karacadağ OSB'de en küçüğü 6, en büyüğü 28 dönümlük sanayi parselleriyle mesleki ve teknik öğretim alanı, atık su arıtma tesisi, otopark, sağlık tesisi, idari ve sosyal alanlar ile gölet bulunacak.

"Bağlar, bu proje ile sanayi bölgesi olacak"

Diyarbakır Vali Yardımcısı Ömer Coşkun'u ziyaret ederek bölgenin ekonomik kalkınması için önem taşıyan proje hakkında istişarelerde bulunan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgenin terörden arındırılarak ekonomik anlamda gelişmesi için vermiş olduğu mücadelenin sonucu olarak bu gibi projelerin hayata geçtiğini söyledi. Başkan Beyoğlu, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz ve buna bağlı olarak bölgemiz dev yatırım hamleleriyle gelişiyor. Bir yandan belediyemizin 23 ayda hayata geçirdiği alt yapı çalışmaları ve hizmetler, diğer yandan büyük bir müjde olarak kabul ettiğimiz Karacadağ Organize Sanayi Bölgesi. Bağlar geçmişteki ihmallerden kaynaklı olan kabuğunu kırıyor, gelişerek geleceğe umutla bakıyor. Organize sanayi bölgesi Bağlar'ımız için ekonomik can damar anlamına geliyor. Bu devasa yatırımı kazandıran önceki dönem Bakanımız Mehmet Mehdi Eker, Valimiz Münir Karaloğlu, milletvekillerimiz Ebubekir Bal ve Oya Eronat'a Bağlar'ımız adına teşekkür ediyorum” dedi.