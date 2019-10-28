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Karakoç: "Cumhuriyet ortak değerimizdir"

Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü ve Diyarbakırspor Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Karakoç, bir dedesinin Kurtuluş Savaşı’nda şehit düştüğüne dikkat çekerek 29 Ekim 1923’te ilan edilen cumhuriyetin sadece bir idari sistem olmadığını, aynı zamanda ülkenin aydınlık geleceğinin önünü açtığını söyledi.

Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü ve Diyarbakırspor Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Karakoç, bir dedesinin Kurtuluş Savaşı'nda şehit düştüğüne dikkat çekerek 29 Ekim 1923'te ilan edilen cumhuriyetin sadece bir idari sistem olmadığını, aynı zamanda ülkenin aydınlık geleceğinin önünü açtığını söyledi.


Karakoç, Osmanlı devletinin dağılmasından sonra Anadolu topraklarını ele geçirmek isteyen düşman her koldan saldırırken milletin Türk'ü, Kürt'ü, Zaza'sı, Çerkez'i, Arap'ı kısacası topyekun bir mücadele ve iman gücüyle vatan aşkı ile cevap vererek yeniden bağımsızlığını kazandığını söyledi. Karakoç, “Cumhuriyetin ilanı ile de bunu pekiştirdi. Cumhuriyet demek ulusal egemenlik demek, toplumun tüm değerleri demek. Bu vesile ile başta cumhuriyetimizin kurucusu gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle anıyoruz" dedi.

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