Karakoç'tan Diyarbakırspor'a yemek ve şampiyonluk primi

Karakoç, Güneydoğu Spor Yazarları Derneği'nin organizasyonuyla geçtiğimiz sezon 1. Amatör Futbol Ligi'nde şampiyon olarak Süper Amatör Futbol Ligi'ne yükselen Diyarbakırspor'un futbolcularıyla iftar yemeğinde bir araya geldi. Bir restoranta verilen iftar yemeğine Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Karakoç, Güneydoğu Spor Yazarları Derneği Başkanı Mehmet Yılmaz Bay, dernek yöneticileri, Diyarbakırspor Başkanı Şehmus Akyıl, teknik heyet ve futbolcular katıldı.

Burada bir konuşma yapan Ekrem Karakoç, Diyarbakırspor meşalesini yeniden yaktıkları için futbolculara teşekkür ettiğini ve kendilerine prim ödemesi yaptıklarını ifade etti. Karakoç, "Diyarbakırspor efsanesi yeniden canlanıyor.Sizler bir kıvılcım yaktınız. İnşallah bundan sonra efsanenin yeniden yükseliş dönemini izleyeceğiz. Elde edilen şampiyonluğun 51 yıllık efsanenin yeniden canlanması adına tarihi bir adımdır. Her Diyarbakırlının gönlünde özel bir yere sahip olan Diyarbakırspor'a herkesin destek vermesi gerekiyor" dedi.

Güneydoğu Spor Yazarları Derneği'ne de teşekkür eden Karakoç, Güneydoğu Spor Yazarları Derneği'nin çabaları ve mücadelesi inkar edilemez olduğunu kaydetti. Karakoç, "Yeniden dirilişte aktif rol oynayarak teşvik ettiler. Futbolcu kardeşlerime özel olarak teşekkür ediyorum. Sizler bir meşale yaktınız. Bu çok değerlidir. İnsanlar ileride sizleri saygı ile hatırlayacak. Emeğin parasal değeri yoktur. Çünkü emek kutsaldır. Bizler de çam sakızı çoban armağanı misali katkı sunmaya çalıştık. İnşallah bundan sonra efsanenin yeniden yükseliş dönemini izleyeceğiz” diye konuştu.